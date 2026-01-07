Açık 8.3ºC Ankara
AA 07.01.2026 18:42

Rusya: ABD'nin Rusya tescilli tankere el koyması BM hukukuna aykırı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, ABD'nin Rusya tescilli petrol tankerine uluslararası sularda el koymasının Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu bildirdi.

Rusya: ABD'nin Rusya tescilli tankere el koyması BM hukukuna aykırı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Avrupa Komutanlığının Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli ve adını Marinera olarak değiştiren Bella 1 petrol tankerine el koymasına tepki gösterildi.

Geminin, 24 Aralık 2025'te Rus mevzuatı ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde Rus bayrağı altında seyir için geçici izin aldığına işaret edilen açıklamada, "Bugün, Moskova saatiyle yaklaşık 15.00'te, herhangi bir devletin kara suları dışında, açık denizde, gemiye ABD deniz kuvvetleri çıktı ve gemi ile iletişim kesildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümlerine atıfta bulunularak "Buna göre, açık denizde serbest seyrüsefer kuralları geçerlidir ve hiçbir devlet, başka devletlerin yargı yetkisi altında uygun şekilde kayıtlı gemilere karşı güç kullanma hakkına sahip değildir." denildi.

Eski adıyla "Bella 1" olarak bilinen petrol tankeri, "yasa dışı şekilde petrol taşıdığı" gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyordu.

Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliğinin takibine takılan petrol tankeri, iki haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu.

ABD'nin geçen ay petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.

