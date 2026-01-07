Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 694 dönüm araziye el koydu

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki gasbını sürdürdüğünü söyledi.

Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Kefr Sulus beldesi ile Selfit kentine bağlı Deyr İstiya ve Biddeya beldelerinde 694 dönümlük araziye İsrail tarafından el konulduğunu aktaran Şaban, işgalci İsrail'in Filistinlilerin topraklarını "devlete ait topraklar" şeklinde gasbettiğini ve bunun tehlikeli bir durum olduğunu dile getirdi.

Şaban, "Tel Aviv, kaba kuvvet ve sömürgecilik hukuku araçlarıyla Filistin coğrafyasını yeniden şekillendirmeye çalışıyor." dedi.

Tel Aviv yönetiminin yeni bir yasa dışı yerleşim birimi inşası için bahsi geçen alanlara el koyduğunu belirten Şaban, İsrail'in askeri kararlarla Filistinlilerin haklarını hiçe sayan tek taraflı adımları sistematik olarak sürdürdüğünü vurguladı.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail’in 1967’de Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de yasa dışı sayılan 224 "kaçak yerleşim birimi" bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.