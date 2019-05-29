Geçtiğimiz günlerde, Brezilya’nın kuzeyindeki Amazanos eyaletinde bulunan 3 cezaevinde olaylar çıkmış ve 55 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Konu hakkında açıklama yapan Brezilya Adalet Bakanı Sergio Moro, 55 mahkumun ölümünden çete liderlerinin sorumlu olduğunu söyledi.

Portekiz’de basına demeç veren Moro, katliamın, çetelerin kendi aralarındaki hesaplaşmaları neticesinde meydana geldiğini ifade etti ve “Bu tarz olaylar dünyanın her yerinde olabilir fakat olmamalı” diye konuştu.

Olayların ardından cezaevlerinde güvenlik alarmı verilmiş ve şüpheli çete liderleri yüksek güvenlikli diğer cezaevlerine nakledilmişti.

2017 yılında çıkan cezaevi olaylarında da 56 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda mahkum ise kargaşadan yararlanarak firar etmişti.

Kaynak: Reuters