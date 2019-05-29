Olay Arjantin’in Buenos Aires eyaletinde yer alan Zarate şehrinde meydana geldi. Yerel saat ile 21.30’da meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir binanın önünde scooterını park etmek isteyen kadına arkasından yaklaşan hırsız, kadını zorla araçtan indirmeye çalıştı. Bu sırada merdivenlerde duran 11 yaşındaki kız ise durumu fark ederek hızla annesinin imdadına koştu ve hırsızı yumruklamaya başladı.

Neye uğradığını şaşıran hırsız, durumu anlamaya çalışırken kadın da scooterı bırakarak hırsıza vurmaya başladı. Anne ve kızının darbeleri ile sendeleyen hırsız, olay yerinden kaçtı.

Yerel medya hırsızın henüz yakalanamadığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok fazla yorum aldı. Videoyu izleyenler küçük kızın cesaretinin takdire şayan olduğunu yazdı.

Kaynak: DHA