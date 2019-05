ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Kuzey Kore’nin kitla imha silah programı (WMD) hakkında konuştu.

Bu silahların şiddeti beraberinde getirdiğini vurgulayan Ortagus, “Bence, Kuzey Kore’nin kitle imha silah programı tamamıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı. Ancak ABD’nin burada odaklandığı husus, barışçıl bir görüşme süreci tesis edip bu programı sonlandırmaktır” dedi.

Trump, John Bolton’la ters düşmüştü

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin ateşlediği füzeleri “küçük silahlar” olarak nitelemişti.

Trump ayrıca, bu silahların kendisini değil, yalnızca halkının bir kısmını rahatsız ettiğini söylemişti.

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?