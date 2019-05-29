Avrupa Birliği'nin (AB) yüksek kamu borcu olan ülkelere ceza vereceği iddia edilirken, İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini konu ile ilgili açıklama yaptı.

Salvini, artan borç nedeniyle AB kurallarını çiğnedikleri ve yapısal açık seviyeleri nedeniyle, AB’nin İtalya’ya 3 milyar euro ceza verebileceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden zaferle çıkan aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Salvini, hükmü kalmamış ve haksız Avrupa mali kuralları için tüm enerjisini kullanacağını belirtti.

Euro Bölgesi'nden iki yetkili ise Reuters'a yaptığı açıklamada, Brüksel’in 5 Haziran’da kamu maliyesi konusunda İtalya’ya karşı disiplin adımları atacağını ifade etti.

AB Komisyonu'nun, yüksek kamu borçları nedeniyle açıklama isteyeceği bir mektubu bu hafta sonuna kadar İtalya'ya göndermesi bekleniyor.

AB ile İtalya arasındaki bütçe krizi

İtalya bütçe açığı nedeniyle, Avrupa Birliği ile 2019 yılı bütçesine yönelik bir anlaşmazlık yaşamıştı. Sonrasında İtalya ile AB arasındaki 2019 yılı bütçesine yönelik krizin sona erdiği açıklanmış ancak şubat ayında uzmanlar, teknik resesyona düşen İtalya’nın görünümünün pek de parlak olmadığı belirtmişti.

Kaynak: Reuters