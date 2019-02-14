İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, medyada gündeme gelen, İtalya hükümetinin bütçe açığını kapatmak için ülkedeki altın rezervini kullanmayı düşündüğü haberleri üzerine açıklama yaptı.

Salvini, "Bu takip ettiğim bir konu değil ama ilginç bir fikir olabilirdi" diyerek, İtalya hükümetinin bütçe açığını kapatmak için ülkenin altın rezervini kullanacağı iddialarını reddetti.

İtalyan La Stampa gazetesi, hükümetin bu yılki bütçe açığını kontrol altına almak ve 2020'de planlanan KDV artışından kaçınmak için İtalya Merkez Bankasında tutulan altın rezervinin bir bölümünü kullanmak istediğini yazmıştı.

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip 3. ülkesi

Önceki hükümetlerin, altın rezervlerini vergilendirmek veya kamu hesaplarını dengelemek için rezervlerin bir kısmını satmak adına girişimleri olmuş ancak bu durum, Avrupalı yetkililer tarafından durdurulmuştu.

Dünya Altın Konseyinin 2018 verilerine göre İtalya, ABD ve Almanya’dan sonra 2 bin 450 ton altınla dünyanın en büyük altın rezervine sahip üçüncü ülkesi.

Kaynak: Reuters