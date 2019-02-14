Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajda, Kartal’da çöken binada hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Putin, yaralananlara da acil şifa dileklerini iletti.
21 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralı olarak kurtuldu
İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat'ta saat 15.59 sıralarında çökmüş, olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını başlatmıştı.
Çökmenin ardından çevredeki 7 bina da güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti.
Arama kurtarma çalışmalarında, enkazdan 14 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastanelere kaldırılmış, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.
Riskli yapılar yıkılacak
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta 6 Şubat Çarşamba günü çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın etrafındaki 10 binada risk analizi yapıldı.
Analiz sonucunda, İhya ve Çam apartmanları dışında riskli oldukları tespit edilen 10 katlı Yunus, 6 katlı Uzunlar, 7 katlı Anadolu, 8 katlı Bahar, 3 katlı Karalar, 5 katlı Potur, 7 katlı Ünal, 7 katlı Uğur apartmanlarının yıkılmasına karar verildi.
Vatandaşlara kira desteği verilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hak sahipleriyle görüşerek yıkılacak alanda kentsel dönüşüm projesi uygulanacağını açıkladı. Devletin vatandaşlara kira desteği vereceği inşa süreci TOKİ tarafından yürütülecek.
Yıkım çalışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülüyor. İtfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor.
Polis tarafından kapatılan yıkım alanına, vatandaşların giriş ve çıkışına izin verilmiyor. Vatandaşlar güvenlik şeridinin arkasından yıkım çalışmalarını izliyor.
Kaynak: AA / TRT Haber