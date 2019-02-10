Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve yetkili savcı, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde incelemelerde bulundu.

8 bina yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binaya ilişkin, "Yıkılan binanın etrafındaki 10 apartmanımızda risk analizi yaptık. Bu analiz çerçevesinde 8 bina riskli. Bu 8 binanın hak sahipleri ile az önce görüştük. Bu binaları da süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanının tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik. Bu süreçte Bakanlık olarak hem kira desteği hem de yapımla alakalı Bakanlığımıza bağlı TOKİ eliyle süreci yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

"Riskli bina tespiti yaptığımız her binayı, yıkılması gerekiyorsa yıkacağız, güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendirilmesi noktasında uyarılarda bulunacağız." diyen Bakanı Kurum, "Tüm milletimize buradan çağrı yapmak istiyorum, riskli binaları varsa bunların tespitlerini yapsınlar. Devletimiz, Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde gerekli her türlü desteği zaten yapıyor, yapmaya da devam edecek." şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Çevredeki 10 binada risk analizi yaptık, 8 bina riskli. Risk tespiti yaptığımız her binayı yıkacağız. pic.twitter.com/LEOY8sSy2P — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Şubat 2019

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Orhantepe Mahallesi'ndeki tüm binalar için ücretsiz risk tespiti yapacağı, konuya ilişkin "02123184129" numaralı telefondan yetkililerle irtibat kurulabileceği kaydedildi.

Bakan Kurum Yunus Apartman sakinleriyle bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın bitişiğindeki yer alan ve yıkım kararı verilen apartmanın sakinleriyle toplantı bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Riskli binalar varsa vatandaşlar bakanlığa başvurarak tespiti yaptırsın. pic.twitter.com/NU4JbrS8vX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Şubat 2019

Kurum ve Yerlikaya, çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğinde yer alan ve risk nedeniyle yıkım kararı verilen 20 daireli Yunus Apartmanı'nın sakinleriyle, kriz merkezinin alt katındaki konferans salonunda toplantı yaptı.

Toplantıda, bina sakinlerinin bir uzman eşliğinde itfaiye asansörüyle pencere veya balkondan dairelerine girip kısa sürede değerli ve özel eşyalarını alarak çıkmaları kararlaştırıldı.

'Yaralananlardan 2'sinin durumu ciddi'

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal'da çöken binanın enkazından çıkarılan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hastanenin multidisipliner ekiplerin oluşturduğu, travma, acil gibi konularda oldukça deneyimli bir merkez olduğuna işaret eden Demirhan, kazanın olduğu andan itibaren 112 Acil Sağlık Hizmetleri aracılığıyla hastaneye 13 yaralının getirildiğini, bu vatandaşların da tedavisinin ciddi şekilde devam ettiğini aktardı.

Başhekim Demirhan, yaralılardan 6'sının servis takibinde olduğunu ifade ederek, tedavilerinin ortopedi, nefroloji, göğüs, plastik ve beyin cerrahi ekipleri tarafından multidisipliner şekilde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

"Bazı hastaların tedavileri 15 günü bulabilir"

Prof. Dr. Demirhan, "7 hastamızın durumu oldukça ciddiydi. Bunlardan yoğun bakım ünitelerimizde, travma ekipleri ve anestezi uzmanlarının gözetiminde bazılarının cihaza bağlı olarak tedavileri devam ediyor." diyerek, şunları kaydetti:

"Hastanenin bir özelliği de içerisinde yara ve yanık bakım ünitesi barındırıyor olması. Bu nedenle hastanemiz hiperbarik oksijen sistemine de sahip. Bu nedenle bu hastalarda görülen ezilmeye bağlı ortaya çıkan sendromun bir an önce ortadan kaldırılabilmesi için gerekli olan hiperbarik oksijen tedavi sistemini de sunuyoruz ki daha çabuk bir iyileşme daha iyi bir tedavi elde edelim. Hastalarımızın 7'si yoğun bakımda yatıyor, bunlardan 2'sinin durumu oldukça ciddi, oldukça ağır. Yoğun bakımda tedavi edilen diğer 5 hastamızın durumu daha iyiye gidiyor. Genel durumları orta düzeyde. Herhangi bir problemleri yok. Bu tedavi uzun süreli bir tedavi. Belki 1 hafta, 15 günü bulabilecek bazı hastalarımızın tedavileri. Tedavi başarılı şekilde hastanemizin ekipleri tarafından devam ediyor."

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliği, Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nda meydana gelen çökme olayı sonrası 934 personel, 227 araç ve 8 arama-kurtarma köpeği ile başlatılan çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nda 6 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da meydana gelen çökme nedeniyle, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında olay yerine en yakın kamu binası olan Çakabey İmam Hatip Ortaokulunda kriz merkezi oluşturulduğu hatırlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Kaymakamlığı, GAMER'den Sorumlu Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, il Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay temsilcileriyle oluşturulan heyet yönetiminde derhal arama-kurtarma çalışmaları başlatıldığı belirtilen açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla Arama Kurtarma Birlikleri, JÖAK'a bağlı Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü, Kartal, Bahçelievler, Arnavutköy Belediyeleri, Kızılay, İHH, Maltepe Üniversitesi ve YARKUR'dan toplam 934 personel, 227 araç ve 8 arama-kurtarma köpeği ile başlatılan çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

Bölgede riskli görülen 135 hane güvenlik nedeniyle tahliye edildi

Olayda 20 vatandaş ve bir Orta Asya kökenli misafir hayatını kaybettiği, Kriz Merkezi koordinasyonunda 76 saat süren arama kurtarma çalışmalarında 14 vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, bölgede riskli görülen 11 binadaki 135 hanenin güvenlik nedeniyle tahliye edildiği, buralarda ikamet eden vatandaşlara Valilikçe konaklama hizmeti sunulduğu aktarıldı.

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen bu elim olayın hemen akabinde talimatlarıyla çalışmaları yakından takip eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Binalı Yıldırım, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya arama kurtarma çalışmalarını ziyaret ederek bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Olayın başlangıcından sonuna kadar kriz merkezinde bizzat çalışarak hem merkezi hem de arama kurtarma çalışmalarını koordine eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail Çataklı'ya, milletvekillerine, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanımıza ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyoruz."

İnsan dostu 8 arama-kurtarma köpeğinin vatandaşların yerinin tespit edilmesinde büyük katkısı olduğu belirtilen açıklamada, "Yaşadığımız bu son olay İstanbul'umuzda kentsel dönüşümün ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize sabırlar, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA