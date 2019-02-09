Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kartal'daki enkaz alanına geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra enkazın bulunduğu alana geçti.

Burada incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaz çalışmaları, Yeşilyurt Apartmanı ve çevresindeki yapılarla ilgili İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Sağlık Bakanı Koca, İstanbul Valisi Yerlikaya'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yeşilyurt Apartmanı'nda yaşayan vatandaşların beklediği çadırı ziyaret etti.

"Kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız"

Erdoğan, incelemenin ardından enkaz alanından ayrılırken basın mensuplarının soruları üzerine çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Hastanede bir ziyaret yapacağız. Ondan sonra cenaze törenine katılacağız. Ama tabii buradan almamız gereken birçok dersler var. Buna göre de şu anda gerek Başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün Bakan arkadaşlarım, AFAD... Hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra bizler de oturacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. Bütün bu çalışmalardan sonra kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız." dedi.

"Yaralıların durumunu iyi görüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulunmasının ardından, yaralıların tedavilerinin sürdüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Yaralıları ziyaret eden ve sağlık durumları hakkında hastane başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"Bu bir afet değil"

Yaralıları ziyareti sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun bir afet olmadığını belirterek, “Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, söylediğimiz özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerle ilgili atılması gereken adımlarda zemin etüdleri ve bu etüdlere dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var.” dedi.

Erdoğan, “Ranta yönelik, daha çok para kazanmaya yönelik kaçak yapılan bu işlerle, şu anda tabii bu bölgede çok ciddi bir sıkıntıyı yaşadık. Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze, milletçe de sahip çıkmamız lazım.” ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüm değişimi kesinlikle uygulayacağız"

Bütün o bölgeyi şu an incelemeye aldıklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hepsini, oradaki binaları tek tek incelemiş vaziyette, incelemeye devam ediyor ve hangi binada durum nedir, bunlara bakıyoruz. Açık söylüyorum, net söylüyorum; buralarda oturulması uygun değildir kanaati oluştuğu takdirde, biz burada, 'Acaba müsaade eder misiniz filan' demeyeceğiz, kentsel dönüşüm değişimi kesinlikle uygulayacağız. Mecburuz.”

Kaynak: AA / TRT Haber