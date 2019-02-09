Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersanesi'nde Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Ebediyete uğurladığımız 16 kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum"

Türk savunma sanayii adında tarihi bir adım attığımız bu anlamlı günde, Tuzla’da sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabii bu vesileyle özellikle şurada çok kısa gün demeyeceğim artık. Saatler önce Kartal’daki bir binanın çökmesiyle orada enkaz altında kalarak ebediyete uğurladığımız 16 kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Enkazdan çıkan kardeşlerime Allah’tan şifalar diliyorum. Şu anda yine enkaz altında olup da kurtarma çalışmaları devam eden, bütün bu çalışmalarda ellerinden gelen gayreti ortaya koyan gerek tüm bakan arkadaşlarıma, tüm kurumların temsilcilerine, özellikle oradaki operatörlere, hepsine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu enkazın altında kalan kardeşlerime de kavuşmayı Allah’tan niyaz ediyorum.

"Tuzla Tersanesi ülkemizin iftihar kaynaklarından birine dönüşüyor"

Ülkemizin bu gurur gününe ortak olan, şahitlik eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında Tuzla Tersanesinde çalışan, Türk gemicilik sanayiinin gelişmesi, ilerlemesi, güçlenmesi için ter döken tüm kardeşlerime buradan şükranlarımı sunuyorum. Yatırımcılarımızın, şirketlerimizin, emekçi kardeşlerimizin gayretiyle Tuzla Tersanesi ülkemizin iftihar kaynaklarından birine dönüşüyor. Buradaki kardeşlerimiz, kışın soğuğuna, yazın sıcağına, denizin rüzgarına aldırmadan gece gündüz çalışarak, üreterek Türkiye’nin gemicilik alanındaki kalkınma hamlesine de öncülük ediyorlar.

"Türkiye, Akdeniz'in lider ülkelerinden biridir"

Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, bugün Türkiye gemi inşası, tamiri, bakımı ve onarımında Akdeniz’in lider ülkelerinden biridir. Türkiye kendi ihtiyaçları yanında Norveç, İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya ve İtalya gibi dünyanın pek çok gelişmiş ülkesi için buradaki tersanelerde gemiler inşa ediyor. Sadece Tuzla bölgesindeki tersanelerde son 6 yılda yaklaşık 2 bin geminin tamiri, onarımı ve yenilenmesi gerçekleştirilmiştir. Diğer illerimizdeki tersaneler de dahil edildiğinde bu rakamlar kat be kat fazladır.

Türk gemicilik sanayi üzerindeki ölü toprağını silkeleyerek son 16 senede yeniden şaha kalkmıştır.

"Tarih, ders almayanlar için tekerrür eder."

Dünyanın en eli kanlı teröristlerine silah desteği verenler, mesele Türkiye olunca akla hayale gelmedik engeller çıkartıyorlar. DEAŞ'tan PKK'ya El-Kaide'den El Şebab'a kadar Müslümanlar'ın kanını döken bütün terör örgütlerinin elinde batılı ülkeler mahreçli silahlar var. Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD, YPG'li katillerin elinde müttefiklerimizin roketleri, bombaları, mühimmatları var. Böyle bir tablo karşısında Türkiye'nin eli kolu bağlı bir şekilde beklemesi, milli güvenliğini başka ülkelere havale etmesi mümkün değildir. Tarih, ders almayanlar için tekerrür eder. Biz de devlet olarak hem karşımızdaki bu tablodan hem bölgemizde yaşananlardan hem de tarihimizden ders alarak savunma sanayimizi güçlendirmeye çalışıyoruz.

"Tank Palet Fabrikasının yabancılara satılması söz konusu değil"

CHP Genel Başkanı yaptığımız onca açıklamaya rağmen inatla ve ısrarla halen bu fabrikanın yabancılara satıldığını söylüyor. Karasu’daki konuşmamda da söylediğim gibi, Tank Palet Fabrikamızın satılması, yani mülkiyetinin devri asla söz konusu değildir. Fabrika arazisindeki her türlü taşınmazın üretim, bakım ve onarımda kullanılan her türlü teçhizatın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacaktır.

#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikamızın satılması asla söz konusu değildir. Fabrika arazisindeki her türlü teçhizatın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacaktır.https://t.co/5z3TauZp5y pic.twitter.com/Ulgo8UX10i — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Şubat 2019

Hatta şu anda bu alanı yapan firma, yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklığı olan bir firmadır. Şu anda buraya yaklaşık 40-50 milyon dolar bir yatırım yapılmak suretiyle bu fabrika elden geçirilecektir. Yapılan iş sadece işletme hakkının belli şartlar ve belli süreler dahilinde ki bu 25 senedir. Ülkemizin öncü kuruluşlarından birine devredilmesidir. İşletmeyi devralan firmamız yeni yatırımlarla fabrikayı çok daha güçlü, çok daha verimli hale getirecektir.

"Çalışan kardeşlerimizin özlük haklarında gerileme yaşanmayacaktır"

Fabrikada çalışan kardeşlerimizin özlük haklarında da hiçbir gerileme yaşanmayacaktır. Olmadık iftiralarla, yalan yanlış bilgilerle milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlar en büyük zararı Türk savunma sanayiine veriyor. Bunlar akla ve vicdana sığmayan iddialarıyla birçok projeyi hayata geçiren kamu-özel sektör iş birliğini de dinamitlemeyi hedefliyor.

Kaynak: TRT Haber