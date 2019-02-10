Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 120 yerleşim biriminin yolunun kapandığı belirtildi.

Başkale, Bahçesaray, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği vurgulanan açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü aktarıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ise, bölge genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı bağlantı yolu olmadığını duyurdu.

Muş

Muş'ta aralıklarla devam eden kar nedeniyle il genelinde 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları 113. Muş Şube Şefliği ekipleri kar temizleme, yol genişletme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar nedeniyle yolda kalan araçlara yardım eden ekipler, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Muş Belediyesi ekipleri de cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Hakkari

Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 1 köy ve 9 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 10 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA