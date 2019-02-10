Meteorolojiden alınan bilgilere göre, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu'da, rüzgar güneyden yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Muş ve Bitlis'te sıfır, Van ile Hakkari'de 2 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van ile Bitlis’te 3, Muş ve Hakkari’de 2 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde hava parçalı az bulutlu olacak, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ile yüksek kesimlerde çığa karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

Kaynak: AA