Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta 6 Şubat Çarşamba günü çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın etrafındaki 10 binada risk analizi yapıldı.

Analiz sonucunda, İhya ve Çam apartmanları dışında riskli oldukları tespit edilen 10 katlı Yunus, 6 katlı Uzunlar, 7 katlı Anadolu, 8 katlı Bahar, 3 katlı Karalar, 5 katlı Potur, 7 katlı Ünal, 7 katlı Uğur apartmanlarının yıkılmasına karar verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hak sahipleriyle görüşerek yıkılacak alanda kentsel dönüşüm projesi uygulanacağını açıkladı. Devletin vatandaşlara kira desteği vereceği inşa süreci TOKİ tarafından yürütülecek.

7 apartman daha yıkılacak

Bu kapsamda, ilk olarak çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkımı yapılıyor. Bundan sonra diğer 7 apartmanın yıkımı gerçekleştirilecek.

Yıkım çalışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülüyor. İtfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Polis tarafından kapatılan yıkım alanına, vatandaşların giriş ve çıkışına izin verilmiyor. Vatandaşlar güvenlik şeridinin arkasından yıkım çalışmalarını izliyor.

Yunus Apartmanı'nın ardından Bahar Apartmanı'nın yıkımına öncelik verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA