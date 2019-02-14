Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcıları bilirkişiler eşliğinde delil topladı.

Savcılığın, binanın kolonlarından numuneler aldığı, alınan numuneler üzerinde inşaatta kullanılan malzemelerin kalitesine ilişkin incelemeler yapılacağı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, olayın aydınlatılması ve kusurların tespitine yönelik olay yerindeki incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat'ta saat 15.59 sıralarında çökmüştü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında olay yerinde inceleme yapmak üzere 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

Kaynak: AA