Türkiye

Çatıdan düşen kar kütlesi aracı kullanılamaz hale getirdi

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:44 - Son Güncelleme 11 Şubat 2019 Pazartesi 18:09

Muş’ta bir apartmanın çatı katında biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu yoldan geçen vatandaşlar son anda kurtulurken, bir araç ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam Şehit Akif Ağaoğlu Caddesi Atatürk Çocuk Parkı arkasında yaşandı. 6 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, vatandaşlar yoldan geçerken büyük bir gürültüyle düştü. 6-7 vatandaşın son anda kurtulduğu olayda ölen, yaralanan olmazken, bir vatandaşa ait araç ise kullanılamaz hale geldi. Kaynak: İHA Etiketler: Muş kar çatı araç

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