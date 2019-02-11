Çökme tehlikesi olduğu için boşaltılan ve apartman sakinlerinin itfaiye asansörü aracılığıyla girdikleri evlerinden sadece değerli eşyalarını almalarına belirli bir süre imkan tanınan Yunus Apartmanı'nın dün ara verilen yıkım işlemlerine tekrar başlandı.
istanbul Kartal'da risk tespit edilen 8 bina arasındaki Yunus Apartmanı yıkılıyor. Son durumu @trhaber muhabiri Ersoy Kof aktardı.https://t.co/kaA6wJXyi2 pic.twitter.com/YtKl5WKVVl— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Şubat 2019
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı.
Bu kapsamda dün başlanan Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine akşam saatlerinde ara verilmişti.
Kaynak: AA