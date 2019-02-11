İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da dün hizmete giren mobil satış noktasına ilk gün ilgi yoğundu.

İstanbul genelinde ise bugünden itibaren 50 noktada ucuz sebze satışı yapılıyor.

"Gıda teröristlerinin başına yumruğu indiriyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, tanzim satış uygulaması için "gıda teröristlerinin başına yumruğu indiriyoruz" dedi.

Yeni dönemin ilk uygulaması İstanbul'da başladı. Mobil Tanzim Satış noktası Gaziosmanpaşa'da faaliyete geçti. Ocak ayında zam şampiyonu olan çarliston biber 7 liraya kadar düştü.

Maliyetine getirilen ürünler tezgahta yerini aldı. Satışlar iki kiloyla sınırlandırıldı. İlk günden ilgi yoğundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de il genelinde satış yapmak için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçirildi. Satış noktalarındaki tüm araçlarda BELTUR görevlileri olacağı öğrenilirken, Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca'da üreticilik yapıldığı için bu 5 ilçede satış olmayacağı belirtildi.

Başkentte 'tanzim satış noktaları' kuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada kurulan "halk sebze" tanzim satış noktalarında bugünden itibaren ürünler satılmaya başlandı.

İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.

"Halk sebze" 15 noktada daha kurulacak

Belirtilen bölgelerde bir mobil otobüs, 2 tır ve 32 metrekareden oluşan 12 adet çadırla hizmet verilecek. Başkentte 30 noktada, özellikle pahalı ürünler domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan, kabak ve patates yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber