Ticaret Bakanı Pekcan, "İlk verilere göre, fahiş fiyat uygulayan 88 firmaya 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası verilmesi için işlem başlattık. Operasyonlar sonucu hallerde satılan sebze ve meyve fiyatlarında ciddi oranlarda düşüşler görülmeye başlandı." dedi.

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