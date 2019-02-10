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Hal denetimlerinde yüzde 800'lere varan artış tespit edildi
10 Şubat 2019 Pazar 10:35 - Son Güncelleme 10 Şubat 2019 Pazar 10:45
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 5 ildeki hallere yapılan operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış-satış fiyatlarında yüzde 800'lere varan artış tespit edildiğini söyledi.
Ticaret Bakanı Pekcan, "İlk verilere göre, fahiş fiyat uygulayan 88 firmaya 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası verilmesi için işlem başlattık. Operasyonlar sonucu hallerde satılan sebze ve meyve fiyatlarında ciddi oranlarda düşüşler görülmeye başlandı." dedi.
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