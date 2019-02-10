Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Sandıklarda en ufak bir su sızmasına kaçağa yol vermeyeceğiz"

Bugün malum gerek Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu gerekse burada sizlerle farklı bir toplantı yapıyoruz. Zira İstanbul'da tüm sandıkların kontrol altında tutulması, sandıklara tam manasıyla hakim olmak için bu toplantıyı yapıyoruz. Biz de biliyorsunuz sandık esaslı bir seçim çalışması modeli vardır. Bu sandık esaslı seçim çalışması modelinde de aktörler sizsiniz. Bu ne demektir. 3 ana kademe, 3 kadın kolları, 3 gençlik kolları olmak üzere sandıklara ne yapacağız? Hakim olacağız. Sandıklarda en ufak bir su sızmasına kaçağa yol vermeyeceğiz. Ortalama diyelim ki, bir sandıkta 300 ila 350 seçmen var, bunları ne yapacağız? Paylaşacağız. Ana kademe 300-350'nin ortalama konuşuyorum üçte birini, diğer üçte birini kadın kolları, diğer üçte birini gençlik kolları. Sandık seçmen listelerinde zaten muhataplarımız kimdir belli. Kadın kollarının muhatapları kim belli, ana kademenin muhatapları kim belli, gençlik kollarının muhatapları kim belli. O halde yapılacak iş nedir? Sandık seçmen listesini koyacağız önümüze ve bunların üzerinde çalışacağız. Gençler gençlere ulaşacak, kadınlar kadınlara ulaşacak, ana kademe ana kademeye ulaşacak ve bunların üzerinde çalışacağız.

"Keyifli çaylar yudumlasın millet"

Yarından itibaren sizlere çay poşetleri verilecek onları dağıtacaksınız. Bundan önce kahve dağıtıyorduk diyorduk ki, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var diyorduk. Şimdi değiştirdik işi şimdi de çay. Buna da ne diyoruz, çay keyfi bu çok önemli. Keyifli çaylar yudumlasın millet. Yani bunu Rizeli olduğum için söylemiyorum. Çayın gerçeği bu olduğu için söylüyorum. Şimdi bütün hanım kardeşlerim özellikle inşallah bu hazırlanan gayet güzel şöyle 250-250'şer gramlık çay poşetleri var bunları sizlere teşkilatımız teslim edecek siz de bunları ikram edeceksiniz. Ve keyifli saatler diyeceksiniz. Bununla beraber inşallah evlere gireceğiz. Evlerde bu keyifli saatler olurken bir diğer taraftan da inşallah siz unutulmayacaksınız biz unutulmayacağız ve beraberce bu yolda yürüyeceğiz.

Atatürk Kültür Merkezi'nin inşallah yeni binasının temelini attık. 20 ay sonra Atatürk Kültür Merkezi yeni haliyle bitmiş olacak. Muhteşem bir opera binası yapıyoruz. İstanbul'a da bu layık. Taksim Meydanı gerçek manada meydana dönüşecek. Bir taraftan o, bir taraftan meydan bir diğer taraftan da Taksim Camii de yapılıyor şu anda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tanzim satışlarla illere giriyoruz. Maliyetine vatandaşımıza satacağız. Halde terör estirenlerin işini en kısa sürede bitiririz. Benim vatandaşımı sömürenler karşısında bizi bulacaklar.https://t.co/MdFFdjVT1c pic.twitter.com/laA9L8BPYj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Şubat 2019

"Halde terör estirenlerin işini bitireceğiz"

Patates, domates sivri biber diyorlar. Bunların hepsi yutturmaca. Fakat şimdi hükümetimiz el ele verdi. Siz böyle mi yapıyorsunuz, şimdi sizlere tanzim satışlarla illere giriyoruz. Yarından itibaren bütün buralar kuruluyor. Bizler maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız.

Ticaret Bakanlığından müfettişler, hale gitmişler. Halde rapor tutacak olan bu müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Neden? Çünkü kovana çomak sokulduğu için. Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki, devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağraların içinde işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz.

Kaynak: TRT Haber