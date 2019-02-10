BDDK, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir yönetmelik taslağı yayımlamıştı.

Değişiklik yapılan yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe, geciken ihtiyaç kredileriyle ilgili geçici bir madde eklendi.

Yapılan ekleme ile ihtiyaç kredileri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda 60 aya dek yapılandırılabilecek.

BDDK, daha önce kredi kartı borçları için verilecek tüketici kredilerinde de vadeyi 48 aydan 60 aya çıkarmıştı.

Kaynak: TRT Haber