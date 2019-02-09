Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50. kuruluş yılı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/5UgaetuV6y — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 9 Şubat 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Milli kimliği ve duruşu ile ülkemizin ve demokrasimizin gelişiminde önemli bir yeri olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50. kuruluş yılını tebrik ediyorum. MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i rahmetle anıyor, AK Parti ve şahsım adına, başta Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur İttifakı içinde birlikte mücadele verdiğimiz MHP'li kardeşlerine en kalbi duygularımla selamlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: TRT Haber