Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar;

"Biz 15 Temmuz darbe girişimi karşısında el ele verdik"

Aydın dün Menders'in yanında yer alarak safını belirlemişti, bugün de beka mücadelesinde bizim yanımızda yer alacaktır. Bunların Türkiye için tek planları, projeleri, hayalleri yoktur. CHP terör örgütüyle birlikte yürüyor. Bizimki Cumhur İttifakı. Biz 15 Temmuz darbe girişimi karşısında el ele verdik.

"Adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar"

Türkiye ekonomisinin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar. Fırsat bulup ipleri ellerine geçirirlerse, züccaciye dükkanına girmiş fil misali her şeyi kırıp dökecekler, eski Türkiye'yi hortlatacaklar.

"Bu parti sadece Kılıçdaroğlu’nun ve avanesinin partisidir"

Ey CHP’ye gönül vermiş kardeşim, biz Kandil’i başlarına yıkmaya çalışırken, terör ağlarından icazetli seçim ittifakı kuranlara 31 Mart’ta derslerini vermeyecek misin? Terör örgütleriyle kol kola giren bu parti artık Gazi Mustafa Kemal’in partisi değildir. Bu parti sadece Kılıçdaroğlu’nun ve avanesinin partisidir.

"Bizim ittifakımızın zemininde Rabia var"

Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı. Peki siz bu zillet ittifakını kiminle ve nasıl şekilde kurdunuz. Bizim ittifakımızın zemininde Rabia var, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Demek ki bunlara göre mesele belediye başkanlığı değil. Asıl mesele Türkiye’nin verdiği bu kutlu mücadeleyi sekteye uğratmak.

Önümüzdeki dönemde tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyerek belediyecilikte yeni bir ufuk açıyoruz.

"Pek çok ilde yine Cumhur İttifakı olarak milletin karşısındayız"

Bugün MHP’nin 50. kuruluş yıl dönümü. Tüm MHP’li kardeşlerimi tebrik ediyorum. Türkiye’nin bütünlüğüne yönelik saldırıların yoğunlaştığı her dönemde, MHP’li kardeşlerimiz, başta Bahçeli olmak üzere canları pahasına devletine sahip çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçirilmesinde, TBMM’de ve 16 Nisan halk oylamasında MHP ile birlikte mücadele ettik. 31 Mart seçimlerinde pek çok ilde yine Cumhur İttifakı olarak milletin karşısındayız. Asıl olan Cumhur İttifakı’ın büyükşehir ve ilçelerde başarılı olmasıdır. Bunun için her iki partiye gönül veren kardeşlerimizin gece gündüz samimiyetle çalışacaklarına inanıyorum.

"Cumhuriyet tarihinde böyle bir yatırım yok"

16 yılda Aydın’a 23,5 katrilyon yatırım yaptık, Cumhuriyet tarihinde böyle bir yatırım yok. Atık bedellerinin yüksekliğinden şikayet ettiğinizi duyduk. İnşallah önümüzdeki dönemde Büyükşehir Belediyesini AK Parti yönetmeye başladığında bu sorun da çözülecek, içme suyu bedelleri de çözülecek.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde tanzim satış merkezleri kuracağız. Üreticiden alıp maliyetine tüketiciye taşıyacağız.

"Birkaç kişi daha enkaz altında"

Kartal’da bina çöktü. Ruhsatsız ve iskanı yok. 3 kat diye başladılar 8 kat yaptılar. 17 vatandaşımız şehit oldu, 14’ü yaralı olarak çıktı. Birkaç kişi daha enkaz altında. Artık sabrımız taştı, bunlara tahammülümüz yok. Enkaz kaldırıldıktan sonra Bakanlıklarla bir araya gelip kararlı adımlar atacağız.

Kaynak: TRT Haber