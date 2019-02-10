Komisyoncular aradan çıkarıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri, doğrudan çiftçi ve üreticiden alım yapacak, ardından belediyeler devreye girecek.

Ürünler "Halk Sebze" tezgahlarında maliyetine satılacak.

Tanzim satış uygulamasında ilk adres belli

İlk çadır Ankara'da, Abdi İpekçi Parkı'nda kuruldu. Adı da "Halk Sebze" oldu.

Yarın ilk siftahını yapacak "Halk Sebze" çadırı, her gün açık olacak. Bundan böyle vatandaş artık domates, biber ve daha birçok sebzeyi uygun fiyatlarla hatta maliyetine satın alabilecek.

7 çeşit sebze üreticiden tüketiciye maliyetine ulaşacak

Başlangıçta fiyatı pazar ve markette yüksek olan sebzeler satışa sunulacak.

Domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, soğan ve patates tezgahlarda yerini alacak. Meyve satışı ise daha sonra sürece dahil edilecek.

Sebzeler 5 ayrı üretim merkezinden; Ankara, İzmir, Kütahya, Mersin ve Antalya bölgesinden getirilecek.

Kredi kartıyla ödeme seçeneği de olacak

Suistimallerin önüne geçmek için kota da uygulanacak. Tüketiciler nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, "Ankara'da 30 noktada benzer uygulamalar hayata geçirilmiş olacak. Özellikle piyasada simsarların istismar ettiği ürünleri vatandaşa ulaştırmış olacağız" dedi.

İlk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30 farklı yerde "Halk Sebze" çadırı kurulacak. İlerleyen günlerde tırlarla ilçelerde de satış yapılacak.

Kaynak: TRT Haber