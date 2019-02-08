Meyve sebze fiyatlarında fahiş artışlar yaşanınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşı rahatlatacak adımların mesajını ilk olarak AK Parti grup toplantısında verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazardaki bu fiyatlara ayar çekme kararı aldık. Gerekirse bu adımları atacağız. Vatandaşımıza sağlıklı ucuz ürün vermeye çalışacağız. Belediyelerde ekmek uygulamasına benzer çalışmayı sebze-meyvede de yapabiliriz" dedi.

Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yüksek gıda fiyatlarıyla ilgili atılacak adımları sıraladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kaynağından sebze ve meyveyi alarak, büyükşehirlerimizde maliyetiyle vatandaşlarımıza sunacağımız adımları önümüzdeki haftalarda atacağız.https://t.co/aUzRMH90Nz pic.twitter.com/8lhnMlM2Af — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Şubat 2019

Fırsatçılığa izin verilmeyecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'nın açılışında konuşan Albayrak, belediyelerin sebze-meyve satışına haftaya başlayacağını duyurdu.

Fırsatçılığın 82 milyonun cebine kastediyorsa kabul edilemez bir şey olduğunu belirten Albayrak, "Fırsatçılıkla hareket edenlerin, milletimizin cebindeki parasını pul etmesine, sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Bununla ilgili en ağır adımlar atılacak. Belediyelerimizle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyükşehirlerimizde maliyetine vatandaşlarımıza sunacağımız adımları önümüzdeki haftaya görmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Belediye sebze satışına başlıyor. Halk, meyve ve sebzeyi daha ucuza yiyecek. Detayları, @trthaber muhabiri Yasemin Küçükkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Yusuf Akbilek'e sordu. pic.twitter.com/UcJHrnwW6a — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Şubat 2019

Meyve sebzeyi belediye nasıl alacak?

Meyve-sebze üreticiden Tarım Bakanlığı'na bağlı olan Tarım Kredi Kooperatifi tarafından alınacak. Belediyeler de Tarım Kredi Kooperatifi'nden ürünleri satın alacak.

Şehrin çeşitli yerlerinde belirlenmiş sabit satış noktalarından doğrudan tüketiciye arz edilecek.

Alış fiyatı üzerinden satılacak

Arada komisyon ve herhangi bir aracı olmadığı ve kar amacı güdülmediği için doğrudan üreticiden satın alınan fiyat üzerinden tüketiciye meyve ve sebze satılmış olacak.

Belediye de Tarım Kredi Kooperatifi’ne ödediği parayı, tüketiciden aldığı parayla karşılayacak. Tüketiciden aldığı bu parayı da yine meyve sebze alımında kullanacak.

Büyükşehirlerde tanzim satış merkezleri kurulacak

İlk olarak Ankara ve İstanbul’da başlayacak tanzim satış uygulamasıyla belediyeler tarafından üretici hallerinden alınan meyve ve sebzelerin düşük karla satılması vatandaşa rahat bir nefes aldıracak.

Önümüzdeki hafta itibarıyla İstanbul'da 50, Ankara'da 30'dan fazla noktada süreç başlıyor.

Kaynak: TRT Haber