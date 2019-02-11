İnsanların seyahatlerinde konaklayacak yer bulmasını, mekan sahiplerinin mekanlarını kiralamasını sağlayan web uygulaması Airbnb ile Paris belediyesi arasında ilan krizi yaşanıyor.

Fransa yasalarına göre, Paris'teki ev sahipleri, mekanlarını yılda 120 güne kadar kiralayabiliyor, ancak mekanların daha uzun süre kiralanabilmesi için bir kayıt numarası açılması gerekiyor. Airbnb'de yayınlanan binden fazla ilan ise, bu yasaya karşı geliyor.

14,5 milyon euro'luk dava açılabilir

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Journal du Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada, söz konusu ilanlarla ilgili yeni bir yasa hazırlandığını, bu yasa kapsamında şirkete 14,5 milyon euro'luk (14 milyon dolar) dava açılabileceğini söyledi.

"Avrupa kurallarına aykırı"

Airbnb sözcüsü ise, şirketlerinin yasa dışı kiralamalara karşı önlemlerini sıkılaştırdığını, ancak Paris'teki kuralların, "verimsiz, orantısız ve Avrupa kurallarına aykırı" olduğunu açıkladı.

Fransa, Airbnb'nin ABD'den sonra en büyük ikinci pazarı. Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan Paris'te yaklaşık 65 bin ev kiralama ilanı bulunuyor.

Dünyanın farklı şehirlerinde oteller, haksız bir rekabet ortamı oluşturduğu için, şirkete tepki gösteriyor.

Kaynak: Reuters