Gaziantep Ticaret Odasından (GTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği" uyarınca Antep fıstığı ambalaj ve paketlerinde kullanımı zorunlu hale gelen amblem ve logo ile ilgili sektör temsilcileri bilgilendirildi.

Avukat Ekin Karakuş Öcal, amblem ve logo kullanımı ile ilgili katılımcıları bilgilendirerek, amblemin kullanılabilmesi için ürünün tescil belgesinde belirtilen uygunluk şartlarını taşıması gerektiğini belirtti.

Denetleme ve kontroller yapılacak

Menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adlarına ilişkin üç ayrı amblem oluşturulduğunu aktaran Karakuş, "Antep fıstığı için kullanılması gereken menşe adı amblemi olacak. Ayrıca amblemi kullananların belirli periyotlarla denetlenerek kullanım şartlarına uygunluğunu kontrol edilecek." dedi.

GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kavsara da fıstık logosu ve ilgili dokümanlara odanın web sitesinden ulaşılabileceğini kaydederek, amblemin, Siirt, İran ve Amerikan fıstığı gibi türlerden ayırt edilebilmesi için kullanılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA