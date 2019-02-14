Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Müdürü Rami Abdurrahman, aralarında 8 kadın ve yaşlı bir adamın olduğu bir grup sivilin, Deyrizor'un Bagoz kasabasındaki çatışmalardan kaçarak Irak sınırına gitmeye çalışırken hedef alındığını söyledi.

Rus haber ajansı Sputnik de, Ikhbariya isimli yerel bir haber sitesine dayandırdığı haberinde, hava saldırısında hayatını kaybedenlerin 7'sinin çocuk olduğunu belirtti.

Koalisyon güçlerinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Yüzlerce sivil kaçmaya çalışıyor

Terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasında sıkışan binlerce sivilden yüzlercesi, bombardımanlar sürerken beldenin dışına çıkmaya çalışıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, yerinden edilmiş sivillere transit geçiş izni vermiyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Andrej Mahecic ay başında yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın Deyrizor ilinin doğusunda yerinden edilmiş sivillere transit geçiş izin vermediğini, bölgedeki sivillerin hareket özgürlüğünü kısıtladığını ve kimlik belgelerine el koyduğunu aktarmıştı.

Mahecic, soğuk altında Hol'a doğru yolculuk yapan ve büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan sivillere yol boyunca çok az yardım yapıldığının ya da hiç insani yardım gitmediğinin altını çizmişti.

Kaynak: AFP, AA