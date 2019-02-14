İspanya parlamentosunda yarın 2019 bütçesi görüşülecek. Bütçenin onay almaması ihtimali, ülkede erken seçim tarihlerini gündeme getirdi.

Ülkenin resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, nisan ortalarında ara seçim yapılmasını düşünüyor.

EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Sanchez'in 14 Nisan'da erken seçime gitmeyi planladığı belirtildi.

Online gazete El Confidencial'ın Sanchez'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberde ise, kesin bir tarih olmadığı ancak Sanchez yönetiminin 2020 yılına kadar sürmesi planlanan tam dönemini yapma ihtimalinin zayıf göründüğü ifade edildi.

Sosyalist parti Genel Sekreter Yardımcısı Adriana Lastra da pazartesi günü yaptığı açıklamada, bütçe oylamasının geçmemesi halinde erken seçime gidilmesinin kesin olduğunu söylemişti.

Sağ görüşlü partiler erken seçim çağrısı yapmıştı

İspanya'da 8 aydır iktidarda olan sosyalist azınlık hükümetinin, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partilerle "diyalog masası" oluşturma girişimine karşı Madrid'de gösteri yapan muhalefetteki sağ görüşlü partilerden, "hemen erken seçim" çağrısı gelmişti.

Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ile Vatandaşlar (C's) ve aşırı sağ görüşlü Vox partilerinin çağrısıyla başkent Madrid'deki Colon meydanında toplanan binlerce kişi, ellerinde İspanyol bayrağı ile Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlere karşı "artık yeter" mesajı vermişti.

Gösteriye katılan PP lideri Pablo Casado, C's lideri Albert Rivera ve Vox lideri Santiago Abascal ise basına yaptıkları kısa açıklamalarda, "Başbakan Sanchez'in süresinin dolduğunu, meşruluğunu yitirdiğini ve hemen erken seçim ilan etmesi gerektiğini" söylemişti.

Casado, Avrupa Parlamentosu ve İspanya'da özerk yönetim ve yerel seçimlerin yapılacağı 26 Mayıs'ta genel seçimlerin de yapılmasını istedi.

Kaynak: Reuters