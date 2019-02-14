İngiltere'nin Sussex Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Kıdemli Öğretim Üyesi olan Anna Stavrianakis, The Guardian gazetesinde İngiltere'nin değerleri karşısında silah ihracatını sorgulayan bir makale yazdı.

"Neden İngiltere'nin Yemen'e silah ihracatı hakkında konuşamıyoruz?"

Sivil toplum kuruluşlarının özgürlük, eşitlik, tolerans, bağımsızlık gibi İngiliz değerlerinin yazılı olduğu bir resim önünde İngiltere silah ihracatı politikasını sorguladığını belirten Stavrianakis, yazısında şu soruları gündeme taşıdı:

"Avam Kamarası'ndaki Silah İhracatını Kontrol Komitesi, 2017 yılında İngiltere’nin silah ihracatını, politik ve teknik detayları inceliyor. Ancak gündemde, Suudi liderliğindeki koalisyona silah ihracatı veya Yemen'deki savaş konusu yer almıyor. Neden İngiltere'nin Yemen'e silah ihracatı hakkında konuşamıyoruz? Hükümet eylemlerini incelemekten sorumlu komiteler nasıl Yemen hakkında konuşmuyor?"

"Hükümeti inceleyen komiteler Yemen'den söz etmiyor"

Yemen'de 2015 yılının mart ayından bu yana 57 binden fazla insanın öldüğünü, kolera salgını başladığını ve ülkenin tamamen önlenebilir ancak önlenmeyen bir açlık krizinin eşiğine sürüklendiğini söyleyen Stavrianakis, Yemen'de savaşan tüm güçlerin sivil zayiat verdiğini ve tarafların birbirini savaş suçu işlemekle suçladığını ifade etti. İngiltere ise, bir tarafa silah veriyor ancak hükümetin eylemlerini incelemekten sorumlu komiteler Yemen'den söz etmiyor.

Stavrianakis yazısında, daha önce Suudi Arabistan'a silah ihracatının askıya alınması konusundaki tekliflerin kargaşaya yol açtığını ancak bir şekilde ihracatın devam ettiğini hatırlattı.

Yemen'deki sivil ölümlerini rapor eden sivil toplum kuruluşlarının bazı millet vekilleri tarafından "aşırı abartmak"la suçlandığını söyleyen yazar, İngiltere'nin Orta Doğu'daki rolü ve Suudi Arabistan ile ilişkisi hakkında geniş bir dış politika tartışması olduğunu belirtti.

"İngiltere'nin çatışmaya çözüm bulamadığı açık"

İngiltere'nin yasalarında, okullar ve tıbbi tesislere saldırı yaptığına dair açık bir risk olan ülkelere silah satışı yapılamayacağının açıkça belirtilmesine rağmen Yemenli ve uluslararası aktivistlerin kanıtlarını görmezden geldiğini savunan Stavrianakis, "Bu durum, silahların koalisyona transferinde kısıtlamalara yol açmalıydı. Çünkü İngiltere hükümetinin çatışmaya askeri bir çözüm bulamadığı çok açık" ifadelerini kullandı.

"Silah ihracatı istatistikleri raporları eksik"

Suudi Arabistan'a silah satışının İngiltere'nin toplam silah ihracatının yarısını oluşturduğunu, 2015'ten bu yana 4,7 milyar sterlin'den fazla silah ihracatının lisanslandığını aktaran yazar, devlet istatistiklerinin ihracatın muhtemel değeri konusunda önemli ölçüde eksik rapor verdiğini iddia etti.

"İngiltere'nin silah ihracatı politikası: Umursamazlık"

İngiltere'nin uluslararası hukukun korunması konusunda dünyanın en sağlam yönetimi olduğunu iddia eden politikasına rağmen silah ticaretinin yarattığı yıkımın arttığının gözlendiğini vurgulayan Stavrianakis, yazısına Oxford Sözlüğü'nün "umursamazlık" tanımlamasıyla son verdi:

"Oxford Sözlüğü'ne göre 'umursamazlık', sonuçları dikkate alınmayan tehlikeli eylem olarak tanımlanıyor. İngiltere’de bu, devlet silahlarının ihracat politikasının daha net bir karakterizasyonu. Bürokratik süreçler ve siyasi söylemlerle dolu ancak sonuçları umursanmıyor."

Kaynak: TRT Haber, The Guardian