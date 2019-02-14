Güney Afrika'da hükümetin "Apartheid rejiminden miras kalan eşitsizliği" düzeltmek için ülke topraklarını siyahi çoğunluğun yararına yeniden dağıtma arzusu, bir yandan beyaz çiftçilerin kaygısı, diğer yandan ev sahipleri ve madenci gruplarının endişeleri arasında tartışılmaya devam ediyor.

Tazminat olmadan kamulaştırma işlemlerine izin verilme projesi, ülkede toprakların büyük çoğunluğunu elinde bulunduran beyaz azınlık arasında endişelere yol açıyor.

"Sürdürülebilir ve kapsayıcı çözümler bulmalıyız"

Anglo-American Maden Grubu Başkanı Mark Cutifani, 3 ay önce tartışmayla ilgili bir açıklama yapmıştı.

Cutifani, "Maden arazilerinin mülkiyeti garanti edilmezse, yatırımcılar kaçacak. Kapsamlı ve kalıcı çözümler bulmalıyız. Hükümet, arazi projesinin ayrıntılarını açıklamadıkça Güney Afrika topraklarına yabancı yatırımları teşvik etme isteği gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Moody’s tepkisi

Güney Afrika’yı sıkı bir gözetim altında tutan kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de aynı endişeyi taşıyor.

Moody’s geçtiğimiz haziran ayından beri hüküm süren belirsizliğin kısa vadede yatırımları azaltmaya devam ettiği konusunda uyardı.

Ayrıca reformun şirketler için pahalıya mal olacağı ortaya çıkarsa, yatırımdaki düşüşün daha hızlı olacağına vurgu yapıldı.

"Yatırımcılar korkmamalı çünkü mülklerini almayacağız"

Ekonomiyi canlandırmak için yabancı şirketleri yatırımlara ortak etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, madencilerden güçlü ve net bir mesaj aldı. Bu nedenle başkent Cape Town’daki yıllık konuşmasını, madencilik sektörünü güvence altına almaya çalışmak için kullandı. Konuşmada, “Yatırımcılar korkmamalı çünkü mülklerini almayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı, bu hafta emlak reformunun "sömürgecilik ve apartheid döneminde Güney Afrika'daki siyahi vatandaşlara karşı yapılan bir hatayı düzeltmeyi" hedeflediğini belirtti.

Toprak reformu tartışması

Güney Afrika’da sömürge döneminden bu yana ülke nüfusunun yüzde 9’unu oluşturan beyaz azınlık, işlenebilir toprakların yüzde 75’ini elinde bulunduruyor.

Ülkede ırkçı rejimin son bulmasından bu yana çözümlenemeyen toprak sorunuyla ilgili Güney Afrika hükümeti, beyazların elindeki toprakların bir kısmının tazminatsız kamulaştırılarak siyah vatandaşlara dağıtılması üzerine çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, Güney Afrika’daki toprak reformuyla ilgili, "beyaz çiftçilerin topraklarına el konulduğu ve öldürüldüğü" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AFP, Şarku'l Avsat, AA