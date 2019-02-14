Son yılların en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'de okulları yıkılan öğrenciler, eğitimlerine ağaçların gölgesine sığınarak ve toprağa oturarak devam etmek zorunda kalıyor.

Öğrencilerin ders kitabı yok. Öğretmenleri ise ders sonunda verdiği notların kitapların yerine geçmediğini söylüyor.

Öğrencilerden Abdo Hassan Shaawan, akreplerin ve böceklerin eğitimlerini çok zorlaştırdığını söylüyor.

Yemen'in Eğitim Departmanı Müdürü, Ahmed Hasan Bilal, "Bu kadar savaş yeter, savaşı durdurun. Öldürmeyi ve yıkımı durdurun. Okullarımız yıkıldı, ailelerimiz ve çocuklarımız evsiz kaldı. Eğitimin desteklenmesine ihtiyacımız var." diyor.

Kaynak: Reuters