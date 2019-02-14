Beyaz Saray önünde bir araya gelen Keşmirliler, "Hindistan güçleri Keşmir dışına çıksın", "Adalet yoksa barış olmaz", "Herkes için özgürlük, Keşmir için özgürlük", "Hindistan korku devleti, adil değil" şeklinde sloganlar attı.

ABD yönetimine seslenen göstericiler, Keşmir sorununun çözümü için Hindistan ve Pakistan arasında barış süreci başlatılmasını istedi.

Dünya Keşmirliler Farkındalık Forumu Başkanı Dr. Ghulam Nabi Fai, burada yaptığı konuşmada, Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir sorununun dikkatli bir şekilde incelenmesi, insan haklarına uygun ve Keşmir halkının çıkarları ön planda tutularak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Azad Keşmir'in eski Başbakanı Barrister Sultan Mehmood Choudhary, Pakistan ve Hindistan'ın Keşmir sorununa kendi halklarının çıkarları çerçevesinde yaklaştığını ifade etti.

Keşmir-Amerikan Konseyi Başkanı Imtiaz Khan da Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Keşmir'e yaptığı ziyareti örnek göstererek, "Keşmir halkı Modi'yi boş sokaklarla kaşıladı." dedi. Khan, "Bu, Keşmir'in Hindistan istilasına karşı bir duruştu." diye konuştu.

Kaynak: AA