Pekin’de ticaret savaşı görüşmeleri devam ederken, Beyaz Saray Danışmanı Kellyanne Conway, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yakın zamanda görüşmesinin hala mümkün olduğunu söyledi.

Conway, Fox News'a verdiği bir röportajda, "Bu mümkün. O (Trump), Başkan Şi ile çok yakında görüşmek istiyor" dedi.

Conway, iki ülkenin bir ticaret anlaşmasına yaklaşıp yaklaşmadığı sorusuna ise, “Kesinlikle öyle görünüyor” diyerek, ABD-Çin ticaret anlaşması olasılığı hakkında olumlu bir not düştü.

Görüşmelerde 3. tur

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ile Çin arasındaki ticari savaşı sona erdirmeye çalışan görüşmeler, Çin'in başkenti Pekin’de devam ediyor.

Görüşmelerde, ek vergi bombardımanını durduran 90 günlük ateşkesin dolacağı 1 Mart öncesinde anlaşma sağlanması amaçlanıyor.

Anlaşma olmazsa vergi savaşı yeniden başlayacak

Washington, Çin’den ithal edilen ürünlere gümrük vergisini yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarma planını ateşkes kapsamında geçen aralık ayında askıya aldı.

Görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmaması durumunda ek vergiler yeniden devreye girecek.

ABD ile Çin arasındaki ticari savaş küresel ekonomiyi de tehdit ediyor. Küresel ekonominin bu yüzden yavaşlayabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Reuters