The Guardian 16.04.2026 06:46

Brezilya'da bir turist bir şiş kebaba 70 bin tl ödedi

Rio de Janeiro'da bir seyyar satıcı, dikkatsiz bir İngiliz turiste yaklaşık 70 bin TL'ye kebap satarak büyük bir dolandırıcılığa imza attı. Copacabana sahilinde gerçekleşen olayda, ödeme terminalini manipüle eden zanlı polis tarafından yakalandı.

Salı günü lüks otellerin hemen karşısındaki kumsalda gözaltına alınan zanlı ve suç ortağının, ödeme terminalini kullanarak turisti bin kat fazla borçlandırdığı belirlendi.

Mağdur turist, normalde 10 real (yaklaşık 70 TL) tutması gereken et şiş için farkında olmadan 10 bin real (yaklaşık 70 bin TL) ödeme yaptı.

Sahillerde dolandırıcılık dalgası

Bu olay, Brezilya'nın en turistik şehrinde son dönemde yaşanan benzer dolandırıcılıkların son halkası oldu. 

İki Arjantinli turist İki bardak açaí (tropikal meyve püresi) için 7 bin real ödemeye zorlandı.

Kolombiyalı bir ziyaretçi bir bardak caipirinha kokteyli için 2 bin 500 real ödemek zorunda bırakıldı.

Margarin sürülmüş bir adet mısır için bir Arjantinli kadından 20 bin real alındı.

Yetkililerden "denetim eksikliği" vurgusu

Rio Turizm Polisi Şefi Patricia Alemany, Copacabana ve Ipanema plajlarındaki bu suç dalgasını durdurmak için çalıştıklarını belirtti.

Alemany, plajlardaki denetim eksikliğinin yarattığı "düzensiz ortamın" dolandırıcılara zemin hazırladığını vurguladı.

Yaşanan bu olaylara rağmen Rio, turistler için cazibesini korumaya devam ediyor.

Geçen yıl 9 milyon turisti ağırlayarak rekor kıran Brezilya, gelecek ay sahilde düzenlenecek Shakira konseri gibi dev etkinliklerle ziyaretçi çekmeyi sürdürüyor.

Uzmanlar, özellikle dil bilmeyen turistlerin ödeme yaparken terminal üzerindeki rakamları dikkatle kontrol etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Sıradaki Haber
ABD ve İran arasında ateşkesin uzatılması için dolaylı görüşmeler sürüyor
SON HABERLER
08:02
Trump duyurdu: İsrail ve Lübnan 30 yılı aşkın süredir ilk kez doğrudan görüşecek
07:55
Liderler zirvesi Antalya’da: Gözler ADF2026’da
07:22
Rus hackerlar Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı hesaplarını ele geçirdi
07:23
Trump'ın İran savaşına yön belirleyecek kritik takvimi
07:12
Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm
07:08
Valizinden 2 bin 200 canlı karınca çıktı
