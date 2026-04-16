Brezilya'da bir turist bir şiş kebaba 70 bin tl ödedi

Salı günü lüks otellerin hemen karşısındaki kumsalda gözaltına alınan zanlı ve suç ortağının, ödeme terminalini kullanarak turisti bin kat fazla borçlandırdığı belirlendi.

Mağdur turist, normalde 10 real (yaklaşık 70 TL) tutması gereken et şiş için farkında olmadan 10 bin real (yaklaşık 70 bin TL) ödeme yaptı.

Sahillerde dolandırıcılık dalgası

Bu olay, Brezilya'nın en turistik şehrinde son dönemde yaşanan benzer dolandırıcılıkların son halkası oldu.

İki Arjantinli turist İki bardak açaí (tropikal meyve püresi) için 7 bin real ödemeye zorlandı.

Kolombiyalı bir ziyaretçi bir bardak caipirinha kokteyli için 2 bin 500 real ödemek zorunda bırakıldı.

Margarin sürülmüş bir adet mısır için bir Arjantinli kadından 20 bin real alındı.

Yetkililerden "denetim eksikliği" vurgusu

Rio Turizm Polisi Şefi Patricia Alemany, Copacabana ve Ipanema plajlarındaki bu suç dalgasını durdurmak için çalıştıklarını belirtti.

Alemany, plajlardaki denetim eksikliğinin yarattığı "düzensiz ortamın" dolandırıcılara zemin hazırladığını vurguladı.

Yaşanan bu olaylara rağmen Rio, turistler için cazibesini korumaya devam ediyor.

Geçen yıl 9 milyon turisti ağırlayarak rekor kıran Brezilya, gelecek ay sahilde düzenlenecek Shakira konseri gibi dev etkinliklerle ziyaretçi çekmeyi sürdürüyor.

Uzmanlar, özellikle dil bilmeyen turistlerin ödeme yaparken terminal üzerindeki rakamları dikkatle kontrol etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.