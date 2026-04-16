X'e yönelik çocuk güvenliği suçlaması: Algoritma cinsel içerik öneriyor

Araştırmacılar, 13 yaşında bir erkek ve kız çocuğu gibi davranan test hesapları üzerinden yaptıkları incelemede şu bulgulara ulaştı:

Cinsel içerik terimleriyle yapılan aramaların yüzde 80'i, herhangi bir yaş doğrulaması veya filtreleme adımı olmaksızın ilk on sonuç içinde açık içerikli görseller sundu.

Bu aramaların ardından platformun "Sizin İçin" akışındaki önerilerin yüzde 30,5'i müstehcen içeriklerden oluşmaya başladı.

Genç hesaplar, çıplak fotoğrafların paylaşıldığı 20 popüler cinsel içerikli topluluktan 15'ine hiçbir kısıtlama olmaksızın katılabildi.

Varsayılan güvenlik ayarları aşılarak, çocuk hesaplarına yetişkinlerden müstehcen videolar içeren doğrudan mesaj istekleri geldi.

Yasal yaptırımlar gündemde

İngiltere Çocuk Komiseri, X'in çocuklar için en yaygın pornografi kaynağı haline geldiğini ve özel yetişkin sitelerini bile geride bıraktığını belirtti.

Birleşik Krallık medya denetleme kuruluşu Ofcom, aralarında X'in de bulunduğu 100'den fazla platform hakkında soruşturma yürüttüğünü ve kurallara uymayanlara ağır para cezaları kesileceğini açıkladı.

Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamında, platformlar küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı da bulguları "endişe verici" olarak nitelendirerek, çocukların korunması için sosyal medya yasağı dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.