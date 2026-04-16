Ukrayna: Rus ordusu 21 füze ve 361 SİHA ile hava saldırıları düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya gece saatlerine kadar füze ve SİHA'ları kullanarak hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Açıklamaya göre, Rus ordusu 21 füze ve 361 SİHA ile Ukrayna'ya saldırdı.

Hava savunma kuvvetlerince 20 füze ve 349 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, kalan bir füze ile diğer SİHA'ların ülkedeki 6 farklı noktaya isabet ettiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun Odessa'ya düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.