BAE, topraklarına düzenlenen saldırılar nedeniyle Irak'a protesto notası verdi

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığa çağırılan Irak'ın Abu Dabi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ömer Abdulmecid Hamid el-Ubeydi'ye, Irak topraklarından BAE ve Körfez İşbirliği Konseyi üyesi bazı ülkelere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle protesto notası verildi.

"Irak topraklarındaki İran yanlısı silahlı gruplar, ateşkese rağmen Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) üye ülkelerdeki bazı hayati tesisleri hedef aldı." ifadelerine yer verilen açıklamada, ilgili ülkelerin egemenliğini ve hava sahasını ihlal eden saldırıların aynı zamanda uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı'nın da ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların bölgesel istikrarı tehdit ettiği ve bölgedeki güvenlik ile istikrarı güçlendirmeye yönelik uluslararası çabaları zayıflattığı kaydedildi.

BAE'nin Irak hükümetinden ülke topraklarından kaynaklanan tüm saldırıların derhal ve koşulsuz şekilde durdurulması ve bu tür eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiği aktarıldı.