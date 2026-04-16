Dünya
AA 16.04.2026 06:18

İranlı yetkili: Ateşkesin uzatılması kesinlikle bizim lehimize değil

İran'da Düzenin Maslahatını Koruma Konseyi üyesi Muhsin Rızayi, ABD ile yapılan ateşkesin yayılmasının İran'ın performansının olmadığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Rızayi, gündeme ilişkin söylentilere yanıt verdi.

Bunun kesin bir ateşkes değil, "askeri sessizlik" olduğunu dile getiren Rızayi, "Ateşkesin uzatılması kesinlikle bizim lehimize değil. Bu benim kişisel görüşümdür. Baskılar ciddi şekilde artırılmalıdır. Fırlatıcılarımız şu anda düşman gemilerine kilitlenmiş durumda ve tamamı batırırız." dedi.

Eski Devrim Muhafızları Ordu Komutanı Rızayi, ateşkesin öneminin anlaşılmasının, tüm anlaşmaların ve İran'ın haklarının yerine getirilmesinin ve bu noktada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir raporla desteklenmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılmamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan'ı İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılmamasının nedeninin ABD'nin aşırı derecede koptuğunu duyurmuştu.

İran ABD İsrail Hürmüz Boğazı
SON HABERLER
08:02
Trump duyurdu: İsrail ve Lübnan 30 yılı aşkın süredir ilk kez doğrudan görüşecek
07:55
Liderler zirvesi Antalya’da: Gözler ADF2026’da
07:22
Rus hackerlar Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı hesaplarını ele geçirdi
07:23
Trump'ın İran savaşına yön belirleyecek kritik takvimi
07:12
Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm
07:08
Valizinden 2 bin 200 canlı karınca çıktı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
