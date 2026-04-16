BBC yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiliz yayın kuruluşu, önümüzdeki iki yıl içinde 500 milyon sterlin tutarında tasarruf yapmayı hedefliyor.

Geçici Genel Müdür Rhodri Talfan Davies, bu süreçte bazı kanal veya servislerin tamamen kapatılma ihtimalini dışlamadı.

Davies, BBC Radio 4'ün Media Show programında yaptığı açıklamada, 500 milyon sterlin ölçeğindeki bir tasarrufun kaçınılmaz olarak zor seçimleri beraberinde getireceğini belirtti.

Servislerin nasıl etkileneceğine dair ayrıntıların bu yılın ilerleyen dönemlerinde paylaşılacağını kaydeden Davies, önümüzdeki birkaç ay boyunca radyo, televizyon ve çevrim içi hizmetlere zarar vermeden bu değişikliklerin nasıl yapılacağı üzerinde çalışacaklarını ifade etti.

Artan maliyetler ve azalan gelirler

Çalışanlara gönderilen e-postada, kurumun maliyetleri ile gelirleri arasındaki farkın giderek açıldığına dikkat çekildi. Bu durumun nedenleri arasında yüksek prodüksiyon enflasyonu, televizyon ruhsat ücreti (licence fee) ve ticari gelirler üzerindeki baskı ile küresel ekonomideki dalgalanmalar gösterildi.

Tasarruf tedbirleri kapsamında işe alım, seyahat, yönetim danışmanlığı ve konferans katılımı gibi harcamalara da sıkı kontroller getirildi.

Sendikalardan sert tepki

Yayıncılık sendikası Bectu'nun başkanı Philippa Childs, bu büyüklükteki kesintilerin iş gücü ve kurumun tamamı için yıkıcı olacağı uyarısında bulundu.

Childs, hükümetin 2027 sonunda yenilenecek olan Kraliyet Beratı (Royal Charter) sürecinde BBC'nin finansmanını daha güvenli ve uzun vadeli bir yola sokması gerektiğini vurguladı.

Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ) Genel Sekreteri Laura Davison ise işten çıkarma planlarını "acımasız" olarak nitelendirdi.

Davison, yıllardır süregelen bütçe kısıtlamalarının kurumun kaliteli gazetecilik ve programcılık yapma yeteneğini ciddi şekilde zayıflattığını belirtti.

BBC'nin yaklaşık 21 bin 500 tam zamanlı çalışanı bulunuyor. Kurumda 18 Mayıs tarihinde yeni Genel Müdür Matt Brittin'in göreve başlaması bekleniyor.