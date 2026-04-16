Nadir görülen bir asteroit, Dünya'ya uydulardan daha yakın bir mesafeden geçecek

Apophis'in bu geçişi, yeryüzünden yaklaşık 36 bin kilometre yükseklikte bulunan yer eş zamanlı uydulardan daha yakın bir noktada gerçekleşecek.

Birkaç bin yılda bir meydana gelen bu nadir olay sırasında, Doğu Yarımküre'deki gözlemciler göktaşını teleskop kullanmadan, çıplak gözle görebilecek.

Çarpışma riski bulunmuyor

2004 yılında ilk keşfedildiğinde bilim dünyasında endişe yaratan Apophis hakkında NASA'dan rahatlatıcı açıklama geldi.

Yapılan hassas yörünge hesaplamaları sonucunda, asteroidin en az önümüzdeki 100 yıl boyunca Dünya için bir çarpışma tehdidi oluşturmadığı kesinleşti.

Bilim dünyası için eşsiz bir fırsat

Gök bilimciler, bu yakın geçişi asteroidin iç yapısını ve fiziksel özelliklerini incelemek için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyor.

NASA'nın OSIRIS-APEX ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Ramses görevleri, geçişin ardından asteroit ile buluşarak detaylı araştırmalar yapacak.