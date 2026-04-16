Puslu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 16.04.2026 06:37

Nadir görülen bir asteroit, Dünya'ya uydulardan daha yakın bir mesafeden geçecek

"99942 Apophis" adlı göktaşı, 2029 yılında Dünya'nın yakınından tarihi bir geçiş yapmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 340 metre genişliğindeki devasa asteroit, 13 Nisan 2029 Cuma günü Dünya'ya 32 bin kilometre mesafeye kadar yaklaşacak.

Apophis'in bu geçişi, yeryüzünden yaklaşık 36 bin kilometre yükseklikte bulunan yer eş zamanlı uydulardan daha yakın bir noktada gerçekleşecek.

Birkaç bin yılda bir meydana gelen bu nadir olay sırasında, Doğu Yarımküre'deki gözlemciler göktaşını teleskop kullanmadan, çıplak gözle görebilecek.

Çarpışma riski bulunmuyor

2004 yılında ilk keşfedildiğinde bilim dünyasında endişe yaratan Apophis hakkında NASA'dan rahatlatıcı açıklama geldi.

Yapılan hassas yörünge hesaplamaları sonucunda, asteroidin en az önümüzdeki 100 yıl boyunca Dünya için bir çarpışma tehdidi oluşturmadığı kesinleşti.

Bilim dünyası için eşsiz bir fırsat

Gök bilimciler, bu yakın geçişi asteroidin iç yapısını ve fiziksel özelliklerini incelemek için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyor.

NASA'nın OSIRIS-APEX ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Ramses görevleri, geçişin ardından asteroit ile buluşarak detaylı araştırmalar yapacak.

ETİKETLER
NASA Uzay Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
X'e yönelik çocuk güvenliği suçlaması: Algoritma cinsel içerik öneriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:02
Trump duyurdu: İsrail ve Lübnan 30 yılı aşkın süredir ilk kez doğrudan görüşecek
07:55
Liderler zirvesi Antalya’da: Gözler ADF2026’da
07:22
Rus hackerlar Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı hesaplarını ele geçirdi
07:23
Trump'ın İran savaşına yön belirleyecek kritik takvimi
07:12
Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm
07:08
Valizinden 2 bin 200 canlı karınca çıktı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ