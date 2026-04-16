ABD ve İran arasında ateşkesin uzatılması için dolaylı görüşmeler sürüyor

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir liderliğindeki üst düzey bir heyet, Washington'ın mesajını iletmek ve müzakerelerin ikinci turunu organize etmek üzere Çarşamba günü Tahran'a gitti.

Aynı gün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de bölgesel güçlerin desteğini koordine etmek amacıyla Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'yi kapsayan dört günlük bir tura çıktı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ateşkesin uzatılması için henüz "resmi" bir talepte bulunulmadığını ancak Washington'ın müzakerelere dahil olduğunu belirtti. Leavitt, görüşmelerin ikinci turunun İslamabad'da yapılmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

İşgalci İsrail'in Lübnan saldırıları devam ediyor

Müzakereler sürerken Netanyahu, Lübnan'da saldırıların devam ettiğini açıkladı.

Netanyahu, Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi imha ilan ettiklerini ve Bint Jbeil kasabasını ele geçirmek üzere olduklarını belirtti.

İran ise müzakerelere devam etmek için İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasını ön koşul olarak sundu.

Ekonomik baskı ve deniz ablukası

ABD ordusu, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının tamamen uygulamaya konulduğunu duyurdu.

Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan dokuz geminin geri çevrildiği bildirilirken, İran tarafı ablukanın kalkmaması durumunda bölgedeki tüm ticareti durdurabileceği tehdidinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik mali baskıyı artırmaya hazır olduklarını ve İran petrolü alan veya bankalarında İran parası bulunduran ülkelere ikincil yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Donald Trump ise yaptığı açıklamalarda savaşın "çok yakında" sona erebileceğini ve ateşkes süresi dolmadan bir anlaşmaya varılabileceğini iddia etti.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İran'a silah gönderilmemesi konusunda anlaştığını öne sürse de, İran'ın ABD üslerini hedef almak için Çin yapımı casus uyduları kullandığına dair raporlar gündemdeki yerini koruyor.