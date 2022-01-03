Ülke basınında çıkan haberlere göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Pazartesi günü erken saatlerde bağırsak tıkanıklığı şüphesiyle Sao Paulo'da hastaneye kaldırıldı.

Globo'da yer alan haberde Bolsonaro'nun yeni yıl tatilindeyken gece vakti başkente döndüğünü ve hemen Vila Nova Star Hastanesi'ne götürüldüğünü yazdı.

Globo, Bolsonaro'nun doktoru Antônio Luiz Macedo'nun Bolsonaro'nun mide ağrıları olduğunu söylediğini duyurdu.

Birkaç kez mide ameliyatı oldu

Macedo, 2018'de bir siyasi mitingde bıçaklandıktan sonra Bolsonaro'yu ameliyat etmişti.

2018 cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında bıçaklanmasından bu yana Bolsonaro, birkaç kez mide ameliyatı geçirmişti.

Geçen Temmuz ayında şiddetli bir hıçkırık vakası nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.