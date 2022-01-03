Avrupa Birliği, enerji krizinden çıkışı 'nükleer'de arıyor. Doğal gaz ve petrolün yüzde 90'ından fazlasının ithal edildiği Avrupa'da, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulma çabası geçen hafta somutlaştı.



Avrupa Birliği Komisyonu, nükleer enerji ve doğal gaz santrallerini, yeşil yatırım kapsamına almak için tasarı hazırladı.Ancak bu girişim Avrupa'daki kutuplaşmayı derinleştirdi, Almanya ve Fransa'yı karşı karşıya getirdi.

Fransa destekleyenlerin başında

Fransa, Polonya ve Çekya'nın da içinde bulunduğu 10 Avrupa ülkesi, nükleer enerjinin yeşil yatırım sınıfına alınmasından yana. Almanya, Avusturya ve Danimarka gibi ülkeler ise tasarıya karşı.

Son tepki, 5 nükleer tesisinde 7 reaktörü bulunan İspanya'dan geldi. "Avrupa Birliği'nin enerji geçişinde yanlış sinyaller göndereceği" eleştirisi yapıldı.

Peki süreç nasıl işleyecek?

Avrupa Birliği ülkeleri, 12 Ocak'a kadar tasarı ile ilgili görüş belirtmek durumunda. En az 20 ülkenin veya Avrupa Parlamentosu'ndaki 353 milletvekilinin itiraz etmesi durumunda tasarı askıda kalacak.

Birlik ülkelerinin elektrik üretiminde nükleer enerjinin payı yaklaşık yüzde 25. Avrupa'da, 100'ün üzerinde çalıştırılabilir durumda nükleer reaktör yer alıyor.

Birlik üyesi 27 ülkeden 13'ü, elektrik üretiminde nükleer santralleri kullanıyor.



Avrupa'daki nükleer santrallerin yeşil yatırım sayılması için ise birliğin 2045'ten önce ruhsat alması gerekiyor.