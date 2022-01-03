Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 14:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kızıldeniz'de gerginlik: Husiler BAE bandıralı bir yük gemisine el koydu
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Yemen açıklarında sular ısındı. İran destekli Husiler, Hudeyde Limanı açıklarında bir yük gemisine el koydu.
Açıklamayı Yemen'de Husiler'e karşı hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu yaptı.
İran destekli Husi milislerinin, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı açıklarında sağlık ve tıbbi malzeme taşıyan bir yük gemisine el koyduğu duyuruldu.
El konulan geminin Birleşik Arap Emirlikleri bandıralı Ravabi adlı kargo gemisi olduğu belirtildi. Bu sırada silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, Husilere söz konusu gemiyi derhal serbest bırakmaları çağrısında bulunuldu.
Husiler tarafından yapılan açıklamada ise Yemen sularına izinsiz girdiği belirtilen geminin askeri ekipman taşıdığı iddia edildi.
Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri Yemen
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