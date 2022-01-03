Açıklamayı Yemen'de Husiler'e karşı hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu yaptı.



İran destekli Husi milislerinin, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı açıklarında sağlık ve tıbbi malzeme taşıyan bir yük gemisine el koyduğu duyuruldu.



El konulan geminin Birleşik Arap Emirlikleri bandıralı Ravabi adlı kargo gemisi olduğu belirtildi. Bu sırada silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.



Açıklamada, Husilere söz konusu gemiyi derhal serbest bırakmaları çağrısında bulunuldu.



Husiler tarafından yapılan açıklamada ise Yemen sularına izinsiz girdiği belirtilen geminin askeri ekipman taşıdığı iddia edildi.

