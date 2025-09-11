Brent petrolün varili 67,19 dolardan işlem görüyor

Dün 67,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,39 dolar seviyesinde tamamladı.

Bugün saat 09.20 itibarıyla fiyat yüzde 0,3 düşerek 67,19 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 63,29 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD'de zayıf talep işaretleri ve artan arz endişeleri nedeniyle aşağı yönlü ivmelendi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları, geçen hafta piyasa beklentisinin üç katından fazla yükselerek yaklaşık 3 milyon 900 bin varil artış gösterdi.

Benzin stokları da aynı dönemde 1,5 milyon varil artış gösterdi. Bu durum, yavaşlayan iş gücü piyasası ve düşen üretici fiyatlarıyla birlikte ABD ekonomisinde soğuma sinyallerini güçlendirdi.

Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortakları (OPEC+), 7 Eylül'de ekimden itibaren üretimi artırma kararı aldı. Artış önceki aylara göre daha sınırlı olsa da piyasalarda düşüş baskısını artırıyor.

Uzmanlar yükselen üretimin gelecek aylarda stoklarda büyük artışlara yol açarak fiyatlarda sert düşüşe neden olabileceğini belirtti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indirimine gitmesi yönündeki beklentiler, petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede enflasyon olmadığını savunarak Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti.

Bu gelişmelerle Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar etkili olmaya devam ediyor. Banka'nın 25 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakılırken 50 baz puan indirim ihtimali yüzde 12 olarak hesaplanıyor, yıl sonuna kadar ise toplamda 75 baz puanlık gevşeme öngörülüyor.

Faizlerin düşmesi, tüketici borçlanma maliyetlerini azaltarak ekonomik büyümeyi ve petrol talebini artırabiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,73 doların direnç, 65,09 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.