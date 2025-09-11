Bilim kurgu filmi değil: Telepatiye yakın giyilebilir teknoloji üretildi

Alterego’nun “Silent Sense” teknolojisi, beynin konuşma organlarına sözler söylenmeden hemen önce gönderdiği nöromüsküler sinyalleri algılıyor.

Böylece kullanıcılar ses çıkarmadan komut verebiliyor, internette gezinebiliyor veya özel konuşmalar gerçekleştirebiliyor.

Şirket, cihazın “düşünce hızında yazma”, kaybolan konuşma yetisinin yeniden kazandırılması, sessiz web gezintisi, anlık çeviri ve gizli iletişim gibi işlevler sunduğunu öne sürüyor.

Özellikle gerçek zamanlı çeviri özelliği dikkat çekiyor. Kapur’un paylaştığı tanıtım videosunda, İngilizce konuşulan cümlelerin anında Mandarin’e çevrilmesi gösterildi.

Şüpheler ve sınırlamalar

Her ne kadar demo etkileyici olsa da uzmanlar, teknolojinin henüz olgunlaşmadığını vurguluyor.

Android Police’in haberine göre mevcut prototip hantal, kablolarla bağlı ve ürünün yakın plan görselleri bulunmuyor. Bu nedenle bağımsız testler yapılmadan cihazın iddia edildiği gibi çalışıp çalışmadığı net değil.

Ayrıca Alterego, gizlilik endişelerine karşı cihazın “ham düşünceleri” okumadığını özellikle belirtiyor.

Erişilebilirlik için umut

Tüm soru işaretlerine rağmen bu teknolojinin, konuşma yetisini kaybeden kişiler için umut verici bir seçenek olabileceği ifade ediliyor. Beyin implantı gibi invaziv yöntemlere göre daha güvenli olabileceği düşünülüyor.

Alterego’nun cihazı, şimdilik “geleceğe dair heyecan verici ama kanıtlanmamış bir konsept” olarak görülüyor. Piyasaya çıkmadan önce bağımsız incelemeler ve gerçek kullanıcı deneyimleriyle test edilmesi gerektiği vurgulanıyor.