ABD'de sandviç 'yenilebilir silah' kabul edildi, fırlatan hakim karşısına çıktı

ABD Bölge Yargıcı Carl J. Nichols’un karşısına çıkan Dunn, duruşmada beyaz gömlek ve mavi kravat giydi. Yaklaşık 10 dakika süren duruşmada Dunn, suçlamaları kabul etmedi. Nichols, davanın 3 Kasım’da jüri önünde görülmesine karar verdi.

Sandviç “silah” oldu

Olay, 10 Ağustos’ta Başkan Donald Trump’ın talimatıyla federal güvenlik güçlerinin Washington’a gönderilmesinden günler sonra yaşandı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Dunn’ın elindeki salamlı sandviçi bir Gümrük ve Sınır Koruma ajanına fırlattığı görüldü.

Savcılığa göre Dunn, sandviçi atmadan önce güvenlik güçlerine “Defolun! Kahrolası faşistler! Neden buradasınız? Şehrimde sizi istemiyorum!” diye bağırdı. Sandviç, ajanın göğsüne isabet etti.

Adalet Bakanlığı'nın eski çalışanı 37 yaşındaki Sean Dunn'ın, salam sandviçini yenilebilir bir silaha dönüştürdüğü iddia edildi.

Ağır suçlama reddedildi

Savcılık, Dunn’a ağır suç (felony) yönünden dava açmak istemiş ancak büyük jüri iddianameyi kabul etmemişti. Bunun üzerine ABD Başsavcısı Jeanine Pirro’nun ofisi, Dunn hakkında kabahat seviyesinde saldırı davası açtı.

Trump, federal güçlerin kente gönderilmesini “suçla mücadele” gerekçesiyle savunmuştu. Ancak veriler, Washington’daki suç oranlarının düşüşte olduğunu gösteriyor. Trump, Chicago dahil başka kentlere de federal kuvvet göndermekle tehdit ediyor.