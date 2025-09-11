Açık 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
NBC News 11.09.2025 06:55

ABD'de sandviç 'yenilebilir silah' kabul edildi, fırlatan hakim karşısına çıktı

ABD’nin başkenti Washington’da bir federal ajana sandviç fırlatmakla suçlanan eski Adalet Bakanlığı çalışanı Sean Dunn (37), hâkim karşısına çıktı. Dunn, hakkındaki “kabahat” düzeyindeki saldırı suçlamasını reddetti ve jüri tarafından yargılanmayı talep etti.

ABD'de sandviç 'yenilebilir silah' kabul edildi, fırlatan hakim karşısına çıktı

ABD Bölge Yargıcı Carl J. Nichols’un karşısına çıkan Dunn, duruşmada beyaz gömlek ve mavi kravat giydi. Yaklaşık 10 dakika süren duruşmada Dunn, suçlamaları kabul etmedi. Nichols, davanın 3 Kasım’da jüri önünde görülmesine karar verdi.

Sandviç “silah” oldu

Olay, 10 Ağustos’ta Başkan Donald Trump’ın talimatıyla federal güvenlik güçlerinin Washington’a gönderilmesinden günler sonra yaşandı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Dunn’ın elindeki salamlı sandviçi bir Gümrük ve Sınır Koruma ajanına fırlattığı görüldü.

Savcılığa göre Dunn, sandviçi atmadan önce güvenlik güçlerine “Defolun! Kahrolası faşistler! Neden buradasınız? Şehrimde sizi istemiyorum!” diye bağırdı. Sandviç, ajanın göğsüne isabet etti.

Adalet Bakanlığı'nın eski çalışanı 37 yaşındaki Sean Dunn'ın, salam sandviçini yenilebilir bir silaha dönüştürdüğü iddia edildi.

Ağır suçlama reddedildi

Savcılık, Dunn’a ağır suç (felony) yönünden dava açmak istemiş ancak büyük jüri iddianameyi kabul etmemişti. Bunun üzerine ABD Başsavcısı Jeanine Pirro’nun ofisi, Dunn hakkında kabahat seviyesinde saldırı davası açtı.

Trump, federal güçlerin kente gönderilmesini “suçla mücadele” gerekçesiyle savunmuştu. Ancak veriler, Washington’daki suç oranlarının düşüşte olduğunu gösteriyor. Trump, Chicago dahil başka kentlere de federal kuvvet göndermekle tehdit ediyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Dünyanın en zengin kişisi ünvanı bir geceliğine değişti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:35
Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem
08:33
Bakan Güler, Vietnam'da askeri törenle karşılandı
08:32
Bilim kurgu filmi değil: Telepatiye yakın giyilebilir teknoloji üretildi
08:04
Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor: 52 gözaltı
08:29
Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el kondu
07:01
Gemide kumar oynayan adam, borcu ödememek için gemiden atladı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ