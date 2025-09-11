Açık 12.8ºC Ankara
Dünya
The Guardian 11.09.2025 06:35

Alman pilotların çoğu uçuş sırasında uyukladığını kabul etti

Almanya’da pilot sendikası, uçuş sırasında uyuklamanın artık “endişe verici bir gerçeklik” haline geldiğini açıkladı. Sendika, sektörde giderek artan yorgunluğa dikkat çekti.

Alman pilotların çoğu uçuş sırasında uyukladığını kabul etti

Vereinigung Cockpit adlı pilot sendikasının son haftalarda 900’den fazla pilotla yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 93’ü son aylarda uçuş sırasında uyukladığını kabul etti.

Yorgunluk ciddi risk oluşturuyor

Sendika, anketin “temsil edici” olmadığını belirtse de sonuçlara göre pilotların yüzde 12’si her uçuşta, yüzde 44’ü düzenli, yüzde 33’ü ise ara sıra uyukladığını söyledi. Katılımcıların yüzde 3’ü yalnızca bir kez, yüzde 7’si ise sayamayacak kadar sık uyukladığını belirtti.

Sendikanın başkan yardımcısı Katharina Dieseldorff, “Uyuklama Alman kokpitlerinde uzun süredir norm haline geldi. Başlangıçta kısa süreli toparlanma yöntemi olarak görülen bu uygulama, yapısal baskılara kalıcı bir yanıt haline dönüştü.” dedi.

Dieseldorff, tek başına kısa bir uyumanın kritik olmadığını ancak kalıcı yorgunluk yaşayan kokpit ekiplerinin ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Personel açığı ve operasyon baskısı etkili

Sendika, yaz aylarında özellikle artan operasyon baskısı ve personel eksikliğinin pilotların yorgunluğunu derinleştirdiğini bildirdi. Napping (uyuklama) kavramını ise “uçuş sırasında kontrollü dinlenme evreleri” olarak tanımladı.

Almanya
