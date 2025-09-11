ABD'de silahlı saldırıda ölen aktivist Charlie Kirk, Trump ve İsrail'e desteğiyle biliniyor

ABD basınındaki haberlere göre, 1993 doğumlu Kirk, özellikle üniversite kampüslerinde düzenlediği etkinliklerle gençleri Cumhuriyetçi Parti çevresine kazandırmayı hedefledi.

Kirk, 18 yaşındayken ABD'deki üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı "Turning Point USA" isimli kar amacı gütmeyen bir kuruluşu kurdu.

Televizyon programlarındaki yorumları, podcast yayınları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Kirk, özellikle göç, silah hakkı ve aile değerleri gibi konularda sert ve tartışmalı açıklamalarıyla öne çıktı.

Turning Point USA etkinliğinde Kirk, "Silah sahibi olma hakkı, ayrıcalık değil, bir haktır ve hükümet bu hakkın önüne geçmemeli." ifadelerini kullanmıştı.

Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Trump ile ilişkisi ne?

Kirk, 2016 başkanlık seçimlerinden bu yana Donald Trump'ın güçlü destekçileri arasında yer almıştı. Trump'ın genç seçmenlerle bağ kurmasında, Turning Point USA'in üniversite etkinlikleri ve dijital kampanyalarında önemli rol oynadı.

Trump, Kirk'ten övgüyle bahsederken, Kirk de Trump'ı "Amerikan değerlerini savunan lider" olarak tanımlamıştı. Cumhuriyetçi tabanda, özellikle gençler arasında Trump'ın popülaritesini korumasında Kirk'ün etkisi sıkça vurgulanmıştı.

Kirk ayrıca ABD'deki muhafazakar çevrelerde yaygın olan İsrail yanlısı tutumun da güçlü savunucularındandı. Kirk, hem kişisel açıklamalarında hem de Turning Point USA etkinliklerinde, İsrail'in "ABD'nin en yakın müttefiki" olduğunu dile getirmişti.

Kirk, Filistin'in varlığını reddederek, bu bölgenin tarihsel olarak Yahudi toprakları olduğunu iddia etmişti.

Aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, ABD'nin Utah eyaletinde bir üniversitede düzenlenen etkinlikte silahlı saldırıya uğramıştı.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'in öldüğünü duyurmuştu.

Kirk'ün saldırı haberine ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.